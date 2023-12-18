ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с директором «Псковских теплосетей» Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги уходящего года.

Уже завтра ПТС отмечает свой день рождения. Чем может гордиться предприятие с почти 60-летней историей? Чем был особенно примечателен 2023 год? Какие объекты ремонтной программы были самыми сложными? За счет каких ресурсов удалось улучшить состояние теплосетей? По каким причинам в основном возникали аварийные ситуации? Как повышение ключевой ставки сказывается на работе «Псковских теплосетей»?

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.