ЖКХ

Кого оштрафуют за отсутствие «умных» счетчиков, объяснил юрист

С 1 января истекает срок моратория на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков. Кого начнут штрафовать, рассказал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Согласно части 13 статьи 9.16 КоАП, штрафные санкции предусмотрены именно для гарантирующих поставщиков и сетевых организаций в сфере электроэнергетики. То есть первичная ответственность за неисполнение этих обязанностей ложится на них.

«Таким образом, прямое воздействие штрафных мер на потребителей в теории не предполагается», — отмечает эксперт агентству «Прайм». Однако в контексте экономической ситуации и возможных последствий для потребителе, важно учитывать несколько аспектов.

«Во-первых, в случае введения штрафов поставщики и сетевые организации могут попытаться компенсировать свои затраты за счет повышения тарифов, что косвенно отразится на потребителях. Во-вторых, не исключено, что мораторий может быть продлен в связи с текущей сложной экономической обстановкой и потребностью в стабилизации рынка электроэнергии», — полагает юрист.

По его мнению, решение о продлении или отмене моратория будет зависеть от множества факторов, включая готовность индустрии к переходу на новую систему учета, общее экономическое положение и нужды потребителей.

Следовательно, пока «сложно с уверенностью предсказать итоговое решение и его последствия для всех участников рынка», подчеркивает Сергеев.

Закон об энергосбережении действует уже почти 15 лет, и по этому документу все здания давно должны были быть оборудованы системами учета коммунальных ресурсов. В стране вся система энергосбережения «завязана» на приборный автоматизированный учет потребления и выявление с помощью этого всевозможных потерь и утечек. «Поэтому, чем скорее будет обеспечен приборный учет, в том числе, с помощью умных счетчиков, тем скорее мы сможем начать работать надо совершенством системы энергоснабжения в целом», — убежден эксперт.

Активному внедрению умных счетчиков мешает несовершенство механизма применения этого штрафа: кого именно штрафовать — гарантирующего поставщика или сетевую организацию. «Как это делать — за каждый неустановленный прибор или за каждый МКД, в котором прибор отсутствует? Будет ли это являться длящимся нарушением или инспектор сможет каждую неделю выходить и штрафовать? В общем, тут есть простор для правоприменения», — заключает юрист.