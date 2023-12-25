«Экопром» назвал ответственных за состояние контейнерных площадок

О необходимости расчищать площадки для накопления ТКО и подъездные пути к ним рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
«Экопром» привел несколько вариантов решения проблемы от комментаторов в социальных сетях:
Нерасчищенные дороги и дворы после таяния снега могут представлять серьезную проблему. При малейшем понижении температуры влага превращается в лед.
Своевременная расчистка дорог и проездов от снега, как и самих контейнерных площадок, имеет принципиально важное значение для качественного оказание услуги по вывозу отходов:
«Чтобы избежать подобных проблем, органы местного самоуправления, коммунальные службы и должностные лица, должны оперативно принимать меры по расчистке дорог, контейнерных площадок и подъездных путей к ним. Не игнорировать и противогололедную обработку дорожного покрытия», – отметили в «Экопроме».
Добросовестное исполнение своих обязанностей муниципалитетами не только обеспечивает безопасность, но и продлевает срок службы контейнеров для ТКО, а также обеспечивает бесперебойное функционирование организации.
«До наступления морозов еще есть время расчистить контейнерные площадки и мусорные баки от снега. Ответственным лицам уже сегодня нужно приступить к работам, позволяющим регоператору беспрепятственно оказывать услугу по обращению с ТКО», – добавил регоператор.
Кто отвечает за состояние контейнерных площадок:
Источник: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)