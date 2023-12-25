ЖКХ

«Экопром» назвал ответственных за состояние контейнерных площадок

О необходимости расчищать площадки для накопления ТКО и подъездные пути к ним рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Экопром» привел несколько вариантов решения проблемы от комментаторов в социальных сетях:

«Лопату с собой надо возить»;

«Подождите, само растает»;

«Скиньтесь на дворника».

Нерасчищенные дороги и дворы после таяния снега могут представлять серьезную проблему. При малейшем понижении температуры влага превращается в лед.

Своевременная расчистка дорог и проездов от снега, как и самих контейнерных площадок, имеет принципиально важное значение для качественного оказание услуги по вывозу отходов:

лед на дорогах и площадках для разворота может создавать трудности для маневрирования транспорта;

вмерзшие баки невозможно сдвинуть с места, не говоря уже о возможности подкатить их к спецтехнике для выгрузки. Промерзая, лед оказывает давление на контейнер, что может привести к его порче;

образование льда делает поверхность скользкой, что может привести к несчастным случаям и травмированию не только работников, но и пользователей контейнерными площадками.

«Чтобы избежать подобных проблем, органы местного самоуправления, коммунальные службы и должностные лица, должны оперативно принимать меры по расчистке дорог, контейнерных площадок и подъездных путей к ним. Не игнорировать и противогололедную обработку дорожного покрытия», – отметили в «Экопроме».

Добросовестное исполнение своих обязанностей муниципалитетами не только обеспечивает безопасность, но и продлевает срок службы контейнеров для ТКО, а также обеспечивает бесперебойное функционирование организации.

«До наступления морозов еще есть время расчистить контейнерные площадки и мусорные баки от снега. Ответственным лицам уже сегодня нужно приступить к работам, позволяющим регоператору беспрепятственно оказывать услугу по обращению с ТКО», – добавил регоператор.

Кто отвечает за состояние контейнерных площадок:

Орган местного самоуправления;

Управляющая организация;

Товарищество собственников жилья;

Иные собственники контейнерной площадки (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Источник: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)