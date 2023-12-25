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ЖКХ

Новые штрафы за ЖКХ появятся в России

07.01.2024 13:00|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году Госдума продолжит рассмотрение законопроекта об увеличении штрафов для владельцев недвижимости за административные правонарушения. Это позволит повысить уровень безопасности жилых домов и сократить число аварийных ситуаций.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования)» предусматривает повышение штрафа за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. В настоящий момент законопроект проходит чтения в Госдусме. Планировалось, что поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, однако итоговые параграфы законопроекта пока не утверждены.

Сейчас штраф для граждан составляет 1–2 тысяч рублей, а проект предлагает увеличить его до 5–10 тысяч рублей. Для должностных лиц максимальный штраф может составить до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей, пишут «Известия».

За уклонение собственниками недвижимости от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также предлагается штрафовать физических лиц в размере до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Сегодня штраф за уклонение от заключения договора не превышает 2 тысяч рублей для физических лиц, 5–20 тысяч рублей — для должностных и составляет 40–100 тысяч рублей для юридических лиц.

Важно помнить, что самовольная установка газового оборудования или его замена могут привести к серьезной аварии. Поэтому данную работу лучше доверить квалифицированным специалистам и проводить по официальному разрешению.

Наказание за несоблюдение правил пожарной безопасности регламентируется статьей 20.4 КоАП РФ. Согласно документу, однократное нарушение пожарной безопасности наказывается предупреждением или штрафом, размер которого для граждан варьируется от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — 20–30 тысяч рублей, а для юридических лиц — 300–400 тысяч рублей.

Если законопроект вступит в силу, то в 2024 году размер штрафов за нарушение пожарной безопасности в квартире может увеличиться.

Кроме того, если нарушение пожарной безопасности привело к повреждению какого-либо имущества и причинению вреда средней тяжести здоровью людей, то размеры штрафа существенно увеличиваются.

Чтобы не допустить возникновения пожара в квартире, важно контролировать основные источники воспламенения — электронагревательные и газовые приборы, электропроводку и электрические приборы, подключенные к розетке.

С 1 января 2024 года срок моратория на штрафы за перепланировку без разрешения истекает. Согласно статье 7.21 КоАП РФ, за незаконную перепланировку собственники могут получить штраф 2–2,5 тысячи рублей для частных лиц, 4–5 тысяч рублей для должностных и 40–50 тысяч рублей — для юрлиц. Помимо этого, инспектор направляет владельцу недвижимости предписание, по которому собственник обязуется узаконить перепланировку или вернуть квартиру в исходное состояние. Если не выполнить данные требования, то Госжилинспекция вправе подать на собственника в суд, а также выставить недвижимость на торги.

С 1 января 2024 года заканчивается мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям, которые не выполнили установку, замену и ввод в эксплуатацию умных счетчиков. Данные организации обязаны устанавливать электросчетчики за свой счет в случае их отсутствия, выхода прибора из строя или истечения срока его эксплуатации. Согласно ст. 9.16 КоАП РФ, за нарушение должностным лицам придется заплатить штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а организациям — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Физических лиц данная мера не коснется.

Умные счетчики самостоятельно передают показания расхода электричества в снабжающую организацию, учитывая при этом разные тарифы потребления энергии в дневной и ночной период, а также фиксируя сбои системы и попытки отмотать показатели для меньшей оплаты за электроэнергию.

Теги: #ЖКХ #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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