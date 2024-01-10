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Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о готовности теплосетей к отопительному сезону

Комитет Госдумы по энергетике намерен в ближайшее время рассмотреть в рамках подготовки к первому чтению внесенный правительством законопроект, направленный на наведение порядка в сфере теплоснабжения, обеспечение готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Об этом заявил глава комитета Павел Завальный, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

Как пояснил депутат, законопроект вносит поправки в закон «О теплоснабжении». Законопроект, в частности, предусматривает закрепление полномочия по установлению критериев надежности теплоснабжения потребителей за правительством РФ, уточняет полномочия органов местного самоуправления в части обеспечения готовности к отопительному периоду и проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, а также устанавливает обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, пишет ТАСС.

По словам Завального, комитет держит вопросы совершенствования законодательства о теплоснабжении в фокусе внимания и регулярно рассматривает вопросы повышения его надежности. «Система теплоснабжения России состоит из 50 тыс. локальных систем и 18 тыс. обслуживающих предприятий, протяженность тепловых сетей составляет 167 тыс. км, - отметил парламентарий. - По информации Росстата, общий износ тепловых сетей составляет более 60%, более 30% (50 тыс. км из 167 тыс. км) тепловых сетей нуждаются в замене. Ветшание теплосетевой инфраструктуры неизбежно приводит к росту аварийности, при этом основное число аварий в системе централизованного теплоснабжения (до 80%) происходит именно на тепловых сетях, причем сыплется "последняя миля" - котельные, квартальные тепловые сети, относящиеся к зоне ответственности местного самоуправления».

Глава комитета считает, что проблемы теплоснабжения во многом имеют глубокие исторические корни. «На сегодня основные причины связаны с нехваткой возможностей региональных и, особенно, муниципальных бюджетов по финансированию модернизации теплосетей и недостаточной эффективностью муниципального управления в данной сфере. Нет даже единого стандарта по составлению схем теплоснабжения, оценки их готовности к прохождению осенне-зимнего периода, нет и единого центра ответственности», - заметил Завальный.