ЖКХ

Депутат Госдумы предложила повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») обратилась к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить размер штрафов за нарушение норматива обеспечения населения коммунальными услугами до 500 тысяч рублей.

Сейчас нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет административный штраф для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по проблемам ЖКХ во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, сообщив, что в Госдуму поступает много обращений на неэффективную работу коммунальных структур, пишет РИА Новости.

«Предлагается изложить статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следующим образом: "1. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, за исключением нарушений, совершенных лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», - следует из текста обращения.

Кроме того, если нарушение повлекло причинение легкого вреда здоровью, штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей. Для поставщиков ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предлагается ввести штрафы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для юридических. Повторное совершение такого нарушения предлагается наказывать штрафами до 400 тысяч рублей.

«По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, еще в 2018 году выявлено 22 312 нарушений по статье 7.23 КоАП РФ. Опрос регионов показал, что основными правонарушителями по данной статье..., в среднем от 60 до 70%, являются ресурсоснабжающие организации (РСО). При этом статистика показывает увеличение доли нарушений РСО с каждым годом. Так, например, доля РСО, подвергнутых наказанию..., в Новгородской области увеличилась с 14,3% (2014 год) до 90% (2018 год), а в Костромской области с 17,6% (2014 год) до 100% (2019 год) и т.д. Соответственно, практика показывает, что санкция, предусмотренная статьей 7.23 КоАП РФ, не выступает в качестве действенной превентивной меры в отношении повторного нарушения законодательства», - отметила Лантратова в обращении.

Депутат заявила, что происшествия, связанные с нарушением функционирования отопительной и иных систем жизнеобеспечения российских граждан, вызывают значительный резонанс в обществе и могут быть использованы недружественными странами для дестабилизации внутриполитической ситуации и провоцирования массовых беспорядков на территории РФ, потому развитие системы профилактики и предупреждения крупных аварий в сфере ЖКХ является одним из важных вопросов обеспечения госбезопасности.