Депутат Госдумы предложила повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») обратилась к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить размер штрафов за нарушение норматива обеспечения населения коммунальными услугами до 500 тысяч рублей.
Сейчас нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет административный штраф для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по проблемам ЖКХ во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, сообщив, что в Госдуму поступает много обращений на неэффективную работу коммунальных структур, пишет РИА Новости.
Кроме того, если нарушение повлекло причинение легкого вреда здоровью, штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей. Для поставщиков ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предлагается ввести штрафы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для юридических. Повторное совершение такого нарушения предлагается наказывать штрафами до 400 тысяч рублей.
Депутат заявила, что происшествия, связанные с нарушением функционирования отопительной и иных систем жизнеобеспечения российских граждан, вызывают значительный резонанс в обществе и могут быть использованы недружественными странами для дестабилизации внутриполитической ситуации и провоцирования массовых беспорядков на территории РФ, потому развитие системы профилактики и предупреждения крупных аварий в сфере ЖКХ является одним из важных вопросов обеспечения госбезопасности.