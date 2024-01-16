Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 18 и 19 января

«Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове

«Гонки по вертикали»: выборы президента, губернаторский ультиматум и нейросеть за ПЛН. ВИДЕО

Движение транспорта затруднено на улице Труда в Пскове из-за ДТП

Третий этап Кубка области по лыжным гонкам пройдет в Мальской долине

Под видом работников коммунальной службы мошенники лишили денег великолучанку

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Угроза для экономики или справедливость: нужен ли в России налог на роскошь?