Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 18 и 19 января

Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках и в Великолукском районе 18 и 19 января для производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Отключения планируются:
- 18 января с 9.00 до 17.00 – электроэнергию отключат в деревне Рыжаково Великолукского района,
- 18 января с 9.00 до 17.00 – в деревне Еремкино,
- 18 января с 9.00 до 17.00 – на улицах Луговой, Литвиниховской и Новоселов в Великих Луках,
- 19 января с 9.00 до 17.00 – в деревне Переслегино,
- 19 января с 9.00 до 17.00 – в домах №№40-57 на улице Васи Новикова и в домах №№45-55 на улице Торфобрикетной.