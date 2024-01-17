Четыре контейнера для сбора ТКО установлены в деревне Покрутище – Экопром

В программу «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поступил звонок от жителя деревни Покрутище, в котором он сообщил об отсутствии контейнеров для вывоза ТКО на территории населенного пункта. Редакция Псковской Ленты Новостей связалась с представителями регоператора.
В деревне Покрутище организованы два места для сбора ТКО. Вывоз отходов регоператор осуществляет два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.
Контейнеры установлены в двух точках:
«Данные контейнеры установлены 15 ноября 2023 года. Ранее мусорный контейнер на 8 кубометров стоял на въезде у поворота в сторону деревни Барановка. Позже были определены новые точки», – рассказал регоператор.
Напомним, «Экопром» обслуживает деревню с 2019 года.