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Четыре контейнера для сбора ТКО установлены в деревне Покрутище – Экопром

17.01.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

В программу «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поступил звонок от жителя деревни Покрутище, в котором он сообщил об отсутствии контейнеров для вывоза ТКО на территории населенного пункта. Редакция Псковской Ленты Новостей связалась с представителями регоператора.

В деревне Покрутище организованы два места для сбора ТКО. Вывоз отходов регоператор осуществляет два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Контейнеры установлены в двух точках:

  • улица Дачная, у домов №№4-2 (57.703935, 28.210157);
  • поворот на деревню Барановка (57.697385, 28.201671).

«Данные контейнеры установлены 15 ноября 2023 года. Ранее мусорный контейнер на 8 кубометров стоял на въезде у поворота в сторону деревни Барановка. Позже были определены новые точки», – рассказал регоператор.

Напомним, «Экопром» обслуживает деревню с 2019 года.

Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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