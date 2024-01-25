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О двухлетнем ожидании газа рассказала псковичка Александру Котову на приёме в штабе

О двухлетнем ожидании газа, о переписке с «Газпром межрегионгаз Псков» и просроченном договоре рассказала председателю областного Собрания Александру Котову жительница улицы Яна Райниса Алевтина Шулякова. 26 января спикер встретился с гражданами в Штабе общественной поддержки. На приёме также присутствовала руководитель общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковичка подала заявку на догазификацию в сентябре 2021 года, через шесть месяцев с ней заключили договор со сроком исполнения 31 декабря 2022 года. Первые пять месяцев Алевтина Шулякова терпеливо ждала, не дождавшись от контрагента никаких действий, отказалась от услуг по проведению внутридомовых работ и заказала их у другой организации. К декабрю в доме и на участке всё было готово к подключению. На протяжении нескольких месяцев женщина безуспешно пыталась хотя бы дозвониться по контактным номерам, пока в июне не узнала, что по её договору нет даже проекта. «Это натуральное издевательство. Беспредел», - поделилась эмоциями посетительница приёмной. Заключить допсоглашение Алевтина Шулякова отказалась и пошла по инстанциям – обратилась в прокуратуру, УФАС, в комитет по тарифам и к федеральному инспектору по Псковской области.

Настойчивые действия всё-таки привели к результату. Ко всему прочему в середине декабря в «Газпром межрегионгаз Псков» сменился руководитель. Подрядчик вышел на объект и приступил к работе, правда, в процессе выяснилось, что газопровод нужно вести от другой распределительной подстанции – техусловия были составлены с ошибкой. Сейчас работы снова остановились, на этот раз до получения согласования с УГХ работ по прокладке газопровода на участке существующих коммуникаций. И Алевтина Шулякова вновь решила обратиться за помощью.

Александр Котов согласился, что примеров, когда людям пришлось годами и месяцами ожидать подключения газа, уже немало, но с приходом нового руководителя ситуация уже меняется в лучшую сторону. «Буквально вчера мы встречались с Антоном Дымовым, обсуждали проблемы, с которыми к нам, депутатам, обращаются жители области. Уверен, теперь работа будет организована иначе, хотя все мы понимаем, что сразу развернуть такую машину невозможно. Отдельно мы поговорили по таким договорам, как ваш – где оборудование полностью готово. Я считаю, что с такими обращениями нужно работать в первую очередь. Новый руководитель готов их контролировать в ручном режиме», - сообщил Александр Котов.

В то же время спикер выразил готовность помочь ускорить согласование проведения работ с городскими службами. «Лично поговорю по вашему договору. Предварительную информацию вам обязательно сообщим», - пообещал Александр Котов.