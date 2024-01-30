ЖКХ

«Кузница»: Модернизация коммунальной инфраструктуры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 января. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Ведущая Любовь Кузнецова предложила поговорить о модернизации коммунального хозяйства. Первая половина зимы была настолько крепкая, что аварии на сетях ЖКХ перестали удивлять и начали здорово тревожить. Мощнее всего рвануло не где-нибудь, а в подмосковном Подольске – люди, пытаясь согреться, жгли костры. В городе-миллионнике Новосибирске десятки многоэтажек также остались без тепла (а мы знаем: сибирские морозы – это не псковская европейская зима). Хотя и Пскову досталось: число коммунальных аварий в новогодние праздники было весомым. Другой вопрос, что мусорная тема затмила их градусом народного возмущения. В районах тоже то воды не было, то тепло пропадало, то без света сидели. Все аварии были достаточно быстро ликвидированы, однако, беспокоит их нарастающее число – год от года оно не снижается. Рассуждая о прогрессе нейросетей, любуясь всероссийскими выставками и форумами, хочется быть уверенными, что из повседневной жизни не уйдет элементарный комфорт. На фоне роста числа коммунальных аварий депутаты Госдумы задумались, а не поднять ли тарифы сразу на 15%, чтобы вырученных денег хватало не только на обслуживание сетей и агрегатов, но и на обновление коммуникаций? Возникает вопрос – а люди в сегодняшних реалиях способны такое потянуть? И хватит ли вырученных средств на модернизацию ЖКХ? Или нужна целевая госпрограмма? Или выручит концессия?

Вопросов много. Наш сегодняшний эксперт – Сергей Грахов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.