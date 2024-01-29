ЖКХ

Сергей Грахов: Требуется от 12 до 15 млрд, чтобы привести все сети в нормативное состояние

Вопрос подготовки к отопительному сезону никогда не бывает преждевременным, он всегда своевременен. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области – ред.) принял решение в два раза увеличить финансовую помощь на подготовку к отопительному сезону», – сказал он. Для подготовки муниципальных образований Псковской области к отопительному сезону 2024 – 2025 годов выделят 150 млн рублей из областного бюджета.

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Чтобы муниципалитет эти деньги получил, районной администрации необходимо провести большую работу по обоснованию затрат, отметил Сергей Грахов.

«Чтобы привести все сети в нормативное состояние, требуется от 12 до 15 млрд на область. Мы понимаем, что это космические деньги. Смотря на все меры федеральной поддержки, которые нам оказываются, и губернатор согласовывает выделение сумм, сказать, что система ЖКХ забыта и о ней никто не заботится – это абсолютно неправильно», – заключил гость студии.