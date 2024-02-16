В Псковской области названы крупные должники за газ

«Пабло»: псковский гастропаб с мексиканской перчинкой отмечает первый день рождения

Число приверженцев ЗОЖ сократилось в трети регионов России в 2023 году

В день орнитолога в «Михайловском» рассказали о редких птицах в мемориальных усадьбах