ЖКХ

Куда обращаться из-за некорректных сведений в квитанции за вывоз ТКО, ответили псковичам

Сведения в квитанциях за вывоз твердых коммунальных отходов могут содержать некорректную информацию о плательщике (собственнике) или некорректную информацию о начислениях. Что делать, если обнаружены некорректные сведения в квитанции, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В платежных документах появляются некорректные сведения, если не предоставлена информация о смене собственника или не предоставлена информация об изменениях, связанных с количеством зарегистрированных лиц.

Чтобы изменить некорректные сведения в платежном документе, нужно предоставить в адрес регионального оператора любым удобным способом актуальные сведения о собственниках помещения и о количестве зарегистрированных лиц (выписка из ЕГРН/ЕГРЮЛ, выписка из лицевого счета).

Направить сведения об изменениях можно: