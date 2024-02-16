ЖКХ

Главного инженера энергоснабжающей организации в Пустошкинском районе оштрафовали за нарушения

Энергоснабжающая организация в Пустошкинском районе допустила многочисленные нарушения при содержании объектов электросетевого хозяйства в четырех населенных пунктах муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурор района внес представление в адрес руководства Псковского филиала ПАО «Россети Северо-запад». В отношении главного инженера энергоснабжающей организации прокуратура района инициировала возбуждение дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок). Он признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Реальное устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.