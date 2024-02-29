ЖКХ

Конструктивные элементы в 143 многоквартирных домах капитально отремонтируют в Псковской области в 2024 году

188 конструктивных элементов в 143 многоквартирных домах капитально отремонтируют в Псковской области в этом году. Об этом сообщил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году - 188 конструктивных элементов в 143 многоквартирных домах. Конструктивные элементы по-разному стоят: заменить лифт или систему холодного водоснабжения. Крыши у нас преобладают, их порядка 54, продолжаем замену лифтов. На следующем месте фасады, дальше - инженерные сети, фундамент и подвал», - сказал он.

Собираемость на взносы по капремонту третий год составляет порядка 94,5%.

«Если брать по нарастающей, с начала действия регпрограммы с 2015 по январь 2024 года, то сейчас собираемость 87%», - заключил гость студии.