ЖКХ

Контейнеры для ТКО появились в деревне Змеино Невельского района

Контейнеры для ТКО появились в деревне Змеино Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

На территории указанного населенного пункта оборудована контейнерная площадка с координатами 57.96499 – 28.84517.

«В деревне находится более 50 домов, в которых проживает порядка 65 человек. Создание условий для развития современной инфраструктуры по обращению с ТКО – одна из приоритетных задач компании», – отметили в «Экопроме».

Три пластиковых контейнера емкостью 1,1 кубических метра выставили сотрудники филиала. Вывоз мусора будут осуществлять по графику 1 и 3 пятницу месяца.

С 5 апреля мешковой сбор в данном населенном пункте отменяется.