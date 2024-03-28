ЖКХ

Комитет Госдумы одобрил штрафы за самовольное пользование центральным водоснабжением

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

«Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», - указано в заключении комитета.

Документ внесен в Госдуму в январе Законодательным собранием Красноярского края. Изменения предложены в статью 7.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас в ней предусмотрена ответственность за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Так, для граждан штраф составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 3 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составляет от 20 до 30 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается распространить эти санкции на случаи самовольного пользования централизованными системами водоснабжения и водоотведения.