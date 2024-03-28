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ЖКХ

Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут ввести в этом году

02.04.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения могут быть введены уже в этом году. Как выяснили «Известия», Госдума 2 апреля может принять сразу в двух чтениях законопроект сенаторов с поправками в КоАП, устанавливающий новые требования к обслуживанию такого оборудования.

Согласно итоговому проекту, за недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию, ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену указанного оборудования штрафы для граждан составят от 5 до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 25 до 100 тыс., для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

При этом выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо человеком, не являющимся сотрудником специальной организации, а также не аттестованным исполнителем, штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тыс.

В случае, если нарушение вышеуказанных норм приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физлиц составит от 50 до 150 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тыс. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юрлиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей.

При повторном нарушении наказание для граждан уже составит от 15 до 25 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 550 тыс. до 1 млн рублей.

Источник в Госдуме подтвердил, что на утверждение в верхнюю палату документ будет передан 3 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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