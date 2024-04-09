ЖКХ

Как избежать аварийных ситуаций с газом, объяснили псковичам

Многолетний анализ нештатных ситуаций с газом показал, что большинство случаев происходят из-за несоблюдения гражданами и жилищно-эксплуатационными организациями правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

По словам главного инженера «Газпром межрегионгаз» Александра Рогачева главные причины таких ситуаций:

– нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах из-за чего в помещении, где работает газовое оборудование накапливается угарный газ;

– вмешательство граждан в работу газоиспользующего оборудования, самостоятельное проведение его ремонта и установки.

Изменения в закон внесены для того, чтобы сократить количество аварийных ситуаций с газовым оборудованием, а лучше вовсе их исключить. Для этого необходимо ежегодно обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование.

Если не допустить газовиков для проведения необходимых регламентных работ, это создаст угрозу безопасности не только самим абонентам, но и их соседям.

Как не получить штраф:

О дате проведения работ мы информируем заранее через управляющие компании, ТСЖ, глав поселений и т.д. Перед обходом мы обзваниваем жильцов, отправляем смс-сообщения или электронные письма.

Если абонент не предоставил доступ к оборудованию в день проведения регламентных работ, направим ему извещение с предложением сообщить об удобных для него дате и времени. Сделать это нужно в течение 7 календарных дней со дня получения извещения.

Если ответа от абонента нет, направим повторное извещение. Но если и на него нет ответа, то уже составим акт об отказе в допуске к газовому оборудованию и о невозможности проведения его технического обслуживания.

Копию акта направляем в орган жилищного надзора, который и принимает решение о привлечении абонента к административной ответственности.

Источник «Газпром межрегионгаз»