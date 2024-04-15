ЖКХ

Жителю Новоржева сделали перерасчет платы за ЖКУ после жалобы в прокуратуру

После вмешательства прокуратуры жителю Новоржева произвели перерасчет коммунальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура по обращению гражданина провела проверку деятельности муниципального предприятия «Энергоресурс» на предмет соблюдения жилищного законодательства. В ходе проверки установлено, что в период с января по март 2024 года управляющая компания ненадлежащим образом оказывала коммунальную услугу по водоснабжению.

В целях устранения нарушений прокурор района в адрес руководителя ресурсоснабжающей организации внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время местному жителю произвели перерасчет в полном объеме.