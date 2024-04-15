ЖКХ

План дальнейшей догазификации утвердили в Локне

В поселке Локня состоялась рабочая встреча генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» – Управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова с главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным. В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора компании по строительству и инвестициям Сергей Пушкин и представители подрядной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в газовой компании.

Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз Псков»

На встрече обсудили ход догазификации в поселке, проектные решения по строительству сетей на улицах Шарикова и Комсомольской, а также утвердили план дальнейшей совместной работы.

С начала апреля специалисты «Газпром газораспределение Псков» в населенном пункте уже ввели в эксплуатацию распределительные сети протяженностью около 3,5 км, которые обеспечат газификацию домовладений на улицах Первомайской, Евстифеенкова, Матросова, Советской, в Почтовом и Первомайском переулках, а также частично на улицах Кушнаренко и Шарикова.

«В общей сложности от жителей поселка принято около 450 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры, 75% из которых исполнены. При этом техническая возможность подключения создана уже для почти 820 домов. Активно строятся газопроводы-вводы к домовладениям и – в рамках комплексной услуги, - газовые сети "за забором": сейчас в Локне работает 10 бригад, обеспеченных специальной техникой, а на следующей неделе добавится еще 5. Это позволит обеспечить газом максимальное количество жителей населенного пункта сетевым топливом в самые короткие сроки», - отметил Антон Дымов.