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ЖКХ

Судьбой свалки на острове Белов поинтересовался Олег Брячак

23.04.2024 12:09|ПсковКомментариев: 0

На острове Белов в Псковском озере сформировалась большая свалка. Как организован вывоз мусора с острова, поинтересовался лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак в ходе парламентского часа на очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Иногда у людей нет возможности вывозить мусор с определенной территории. Например, остров Белов. Там прямо на берегу Псковского озера огромная свалка. Был там прошлым летом. Сознательные граждане вынуждены сжигать мусор в бочках, в ямах, физически вывезти его возможности нет», - сказал Олег Брячак. 

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в ответ заявил, что в 2020 году свалка силами администрации, регионального оператора и волонтеров была ликвидирована, теперь на островах установлены стационарные контейнерные площадки.

«В силу территориального положения ежедневно не представляется возможным вывозить мусор ежедневно, поэтому там организованы площадки временного накопления отходов. Может быть, вы видели на острове именно такую площадку», - предположил Сергей Грахов. Он добавил, что разберется в ситуации.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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