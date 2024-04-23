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Отопительный сезон в Великих Луках планируют завершить 2 мая

Отопительный сезон в Великих Луках планируют завершить 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В связи с тем, что по предоставленной гидрометеорологической информации от Псковского ЦГМС-филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС" среднесуточная температура воздуха в период с 27 апреля по 1 мая на территории города Великие Луки составит величину выше 8°С, с 2 мая планируется окончание отопительного сезона 2023-2024 годов», - сообщили в администрации.

Предприятие «Тепловые сети» приступит к мероприятиям по отключению систем отопления абонентов и переключению систем теплоснабжения для работы в летний период с 00.00 2 мая.

Напомним, отопительный сезон в Пскове завершат 6 мая.

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Ранее сообщалось, что улучшение погоды ожидается на территории Псковской области.