Отопительный сезон в Великих Луках планируют завершить 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
«В связи с тем, что по предоставленной гидрометеорологической информации от Псковского ЦГМС-филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС" среднесуточная температура воздуха в период с 27 апреля по 1 мая на территории города Великие Луки составит величину выше 8°С, с 2 мая планируется окончание отопительного сезона 2023-2024 годов», - сообщили в администрации.
Предприятие «Тепловые сети» приступит к мероприятиям по отключению систем отопления абонентов и переключению систем теплоснабжения для работы в летний период с 00.00 2 мая.
Напомним, отопительный сезон в Пскове завершат 6 мая.
Ранее сообщалось, что улучшение погоды ожидается на территории Псковской области.