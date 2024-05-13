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ЖКХ

Эксперт: рост цен на капремонт многоквартирных домов в России неизбежен

15.05.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Рост цен на капитальный ремонт многоквартирных домов в России неизбежен, иначе региональные программы не будут выполняться, заявила директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что недостаточно эффективная работа системы капремонта грозит появлением нового аварийного жилья в России. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин сказал, что в системе капремонта многоквартирных домов есть ряд несовершенств, добавив, что нужно усилить финансовую устойчивость региональных операторов.

Ирина Генцлер напомнила, что региональные программы капремонта домов были утверждены в 2014-2015 годах, с тех пор стоимость капремонта сильно выросла - в первую очередь из-за роста цен на стройматериалы. При этом, по ее словам, во многих регионах сумма взносов индексируется без учета реальных цен на капремонт - власти не хотят провоцировать недовольство населения, сильно повышая платежи, несмотря на необходимость этого.

Сейчас в большинстве регионов для проведения качественного ремонта многоквартирных домов при высоком уровне собираемости платежей (98%) полученных средств недостаточно, пишет РИА Новости.

Эксперт уточнила, что сумму взносов на капремонт каждый регион устанавливает отдельно. Так, средневзвешенный размер обязательного взноса по стране составляет для граждан около 12 рублей на один квадратный метр жилой площади в месяц, при этом где-то плата находится на уровне двух рублей, в Москве она превышает 25 рублей.

«Там, где взносы низкие, денег просто не хватает на то, чтобы выполнять все запланированные работы по капитальному ремонту», - сказала Ирина Генцлер.

Она отметила, что среди обсуждаемых вариантов для изменения ситуации есть, например, перевод полномочий по определению минимальной суммы взноса с регионального уровня на федеральный.

«Одна из важных проблем в системе капитального ремонта - это финансовая необеспеченность для выполнения всего необходимого объема работ», - объяснила Ирина Генцлер, уточнив, что регулярное, экономически обоснованное увеличение суммы взноса позволит собрать достаточно средств, чтобы проводить необходимый объем работы по капремонту. При этом, по ее словам, резкого увеличения суммы взносов, например до 50%, не ожидается.

Источник: Псковская Лента Новостей
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