ЖКХ

Псковичей предупредили о штрафах до 500 тысяч рублей за недопуск газовиков в квартиру

Федеральный закон, который усилил ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования, вступил в силу 17 апреля. В нем прописаны санкции за нарушение сроков обслуживания дымовых и вентиляционных каналов, а также за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, которая не соответствует установленным законом требованиям. Подробнее о нововведениях Псковской Ленте Новостей рассказали в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Увеличен штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

для физлиц – 5–10 тысяч рублей,

для должностных лиц – 100 тысяч рублей,

для юридических – 500 тысяч рублей.

Установлены штрафы за уклонение от заключения договора о ТО газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования — все в размере 5-10 тысяч рублей.

Чтобы заключить договор на ТО ВДГО, нужно обратиться в единые клиентские центры газовых компаний. А уточнить график проведения работ можно в «Газпром газораспределение Псков» по телефону: 79-01-40.

Но штраф не выписывается сразу, отметили в компании. Специалисты пояснили, для чего внесены изменения в закон и как организовано взаимодействие газовой службы и абонента.

Как избежать аварийных ситуаций с газом

«Многолетний анализ нештатных ситуаций с газом показал, что большинство случаев происходят из-за несоблюдения гражданами и жилищно-эксплуатационными организациями правил безопасной эксплуатации газового оборудования», - отметили в компании.

По словам главного инженера «Газпром межрегионгаз» Александра Рогачева, главные причины таких ситуаций:

Нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах из-за чего в помещении, где работает газовое оборудование накапливается угарный газ Вмешательство граждан в работу газоиспользующего оборудования, самостоятельное проведение его ремонта и установки.

Изменения в закон внесены для того, чтобы сократить количество аварийных ситуаций с газовым оборудованием, а лучше вовсе их исключить. Для этого необходимо ежегодно обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, подчеркнули эксперты.

«Если не допустить газовиков для проведения необходимых регламентных работ, это создаст угрозу безопасности не только самим абонентам, но и их соседям», - заметили в компании.

Как не получить штраф

О дате проведения работ «Газпром межрегионгаз Псков» информирует заранее через управляющие компании, ТСЖ, глав поселений и т. д. Перед обходом обзванивают жильцов, отправляют смс-сообщения или электронные письма.

Если абонент не предоставил доступ к оборудованию в день проведения регламентных работ, ему направят извещение с предложением сообщить об удобных для него дате и времени. Сделать это нужно в течение 7 календарных дней со дня получения извещения.

Если ответа от абонента нет, ему направят повторное извещение. Но если и на него нет ответа, то уже составляется акт об отказе в допуске к газовому оборудованию и о невозможности проведения его технического обслуживания.

Копию акта направляют в орган жилищного надзора, который и принимает решение о привлечении абонента к административной ответственности.