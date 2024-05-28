ЖКХ

Повторить с детьми правила электробезопасности призывают родителей псковские энергетики

Летом, когда дети проводят много времени без присмотра взрослых, родителям особенно важно напомнить детям о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

Энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. «Играть и гулять возле трансформаторных подстанций и линий электропередачи – опасно!» – предупредили энергетики.

Запрещено проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током: жёлтый треугольник с чёрной молнией.

Запрещено открывать двери трансформаторных подстанций.

Категорически запрещено подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.

Запрещено бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки.

Запрещено запускать планеры или радиоуправляемые игрушки около электроустановок и линий электропередачи.

Запрещено залезать на опоры линий электропередачи.

Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку. Пользоваться электрическими приборами нужно строго по инструкции. «Разбирать приборы, особенно включённые в сеть, – опасно!» – напомнили энергетики.

«Чтобы летние каникулы не омрачились трагедией, изучите и повторите с детьми простые правила электробезопасности. Сделать это можно с помощью материалов специального портала "Подружись с электричеством", где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике электротравматизма», – рекомендовали энергетики.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает: при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.