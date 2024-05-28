ЖКХ

Состояние крыши многоэтажки проверили специалисты «Нового квартала» в Печорах

Специалисты управляющей компании «Новый квартал» провели обследование крыши многоквартирного дома №3б на улице Заводской в Печорах, чтобы понять, в каком состоянии она находится в настоящее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании.

Фотографии: УК «Новый квартал»

«Специалисты подрядной организации совместно с сотрудниками УК "Новый квартал" выявили ряд недостатков, требующих оперативного устранения. В ближайшее время приступим к текущему ремонту кровли», - отметили в управляющей компании.

Мониторинг состояния кровельной системы многоквартирных домов необходим для выявления потенциальных проблем и разработки мер по обслуживанию и ремонту. Это важная составляющая работы управляющей компании, в обязанности которой входит содержание общедомового имущества.

Экспертизу требуется проводить регулярно, чтобы предотвращать утечки, поддерживать в исправном состоянии исправность молниезащитных средств и другого оборудования, которое расположено на крыше. Своевременные осмотры и текущий ремонт помогают увеличить срок службы кровельной системы.