ЖКХ

Предприятие «ЖКХ» наказали за длительное отсутствие водоснабжения в Стругах Красных

Прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального предприятия Стругокрасненского муниципального округа «ЖКХ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В связи с обращениями жителей домов на улице Северограничной в Стругах Красных прокуратура провела проверку и установила, что в период с середины февраля по апрель 2024 года предприятие не принимало действенных мер для восстановления водоснабжения на улице Северограничной.

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В адрес муниципального предприятия «ЖКХ» внесли представление, его рассмотрели и удовлетворили. На данный момент водоснабжение абонентов восстановлено.