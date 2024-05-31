Предприятие «ЖКХ» наказали за длительное отсутствие водоснабжения в Стругах Красных

Прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального предприятия Стругокрасненского муниципального округа «ЖКХ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.
В связи с обращениями жителей домов на улице Северограничной в Стругах Красных прокуратура провела проверку и установила, что в период с середины февраля по апрель 2024 года предприятие не принимало действенных мер для восстановления водоснабжения на улице Северограничной.
В адрес муниципального предприятия «ЖКХ» внесли представление, его рассмотрели и удовлетворили. На данный момент водоснабжение абонентов восстановлено.