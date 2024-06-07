ЖКХ

Матвиенко заявила о проблемах в сфере утилизации отходов

В принятой пять лет назад мусорной реформе «порядка нет»: она требует переосмысления и создания отдельной подконтрольной государству отрасли, а не частным бизнес-структурам. Об этом в интервью «Известиям» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 2019 году был принят закон ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», который подразумевал создание новой отрасли сбора, переработки и утилизации мусора.

«И вот прошло пять лет — что же произошло? А стало ли лучше? Я основательно занимаюсь этой темой и могу сказать, что пока порядка нет. К примеру, создали региональных операторов, но до конца не продумали детали: их полномочия и обязанности <..> Поскольку сейчас регоператор отвечает только за то, что вывозит мусор из баков. А если какой-то крупногабаритный мусор — кто-то стол сломанный выбросил или телевизор — это не их ответственность. А чья? Должен быть один хозяин», — подчеркнула она.

Спикер Совфеда напомнила, что за 2023 год региональные операторы собрали с граждан 280 млрд рублей — платежи населения за сбор, вывоз и утилизацию мусора, но никто не контролировал расходование этих средств. На этом фоне Валентина Матвиенко поручила региональным счетным палатам проверить, на что пошли деньги населения. «Где инфраструктура? Почему не обновляются площадки? Почему нет новых мусоровозов? Почему мы не двигаемся в сторону раздельного сбора мусора?» - заявила она.

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В ходе Дней Псковской области в Совете Федерации Валентина Матвиенко указала, что в псковском регионе всегда было чисто, и с «мусорным коллапсом», который случился уже второй раз за год, нужно разбираться.