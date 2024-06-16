ЖКХ

Расходы Пскова на вывоз ТКО увеличили на 3,5 млн рублей

Доходы бюджета Пскова на 2024 год выросли на сумму 5,6 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет внесли депутаты Псковской городской Думы на очередной 23-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения внесли в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год увеличили на сумму 5,6 млн рублей, на ту же сумму изменилась расходная часть бюджета.

В частности, увеличены бюджетные ассигнования на материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, проведение их ремонта, а также на вывоз несанкционированных свалок мусора — 3 млн 500 тысяч рублей, на оборудование мест для накопления ТКО и вывоз мусора, не относящегося к ТКО, — 1 млн 151 тысяча 500 рублей.