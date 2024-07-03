ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема эфира: «Мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват?».

Мусорный коллапс, наблюдавшийся в области в последние недели, успел выйти на федеральный уровень. Жители тем временем забрасывали соцсети фотографиями с неубранным мусором.

Как так вышло, что мусорный коллапс все же произошел? Возможно ли его повторение? Разберутся ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.