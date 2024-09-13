ЖКХ

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковском микрорайоне Промежицы

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 2,6 км для подключения 120 домовладений в микрорайоне Промежицы города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С жителями района заключено 85 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.

Всего от жителей Пскова принято 1,3 тысячи заявок на догазификацию. Для обеспечения возможности подключения потребителей построено более 40 км внутрипоселковых сетей.