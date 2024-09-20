ЖКХ

Житель Дедовичей заплатит 53 тысячи рублей за незаконное потребление электричества

Житель поселка Дедовичи заплатит 53 тысячи рублей за то, что пользовался электричеством без учета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Дедовичский районный суд рассмотрел исковое заявление АО «Псковэнергосбыт» о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в сумме 53 244,84 рубля.

В обоснование своих требований в компании указали, что мужчина являлся потребителем электроэнергии в одном из жилых домов в Дедовичском районе. 4 марта сотрудники АО «Псковэнергосбыт» в ходе проверки соблюдения потребителем законодательства об электроэнергетике в его присутствии выявили факт безучетного потребления электричества: мужчина самовольно подключился к электроснабжению, минуя счетчик.

По факту выявленного безучетного пользования электроэнергией составили акт, на основании которого произвели расчет объема потребления электроэнергии по мощности присоединенного оборудования из расчета круглосуточного потребления и расчета стоимости потребленной электроэнергии за период с 1 декабря 2023 года по 4 марта 2024 года. Ущерб от безучетного потребления электроэнергии составил 53 244,84 рубля.

Суд удовлетворил иск и взыскал с гражданина задолженность в сумме 53 244,84 рубля, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 797 рублей.