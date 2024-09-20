Житель Дедовичей заплатит 53 тысячи рублей за незаконное потребление электричества

Житель поселка Дедовичи заплатит 53 тысячи рублей за то, что пользовался электричеством без учета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Дедовичский районный суд рассмотрел исковое заявление АО «Псковэнергосбыт» о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в сумме 53 244,84 рубля.
В обоснование своих требований в компании указали, что мужчина являлся потребителем электроэнергии в одном из жилых домов в Дедовичском районе. 4 марта сотрудники АО «Псковэнергосбыт» в ходе проверки соблюдения потребителем законодательства об электроэнергетике в его присутствии выявили факт безучетного потребления электричества: мужчина самовольно подключился к электроснабжению, минуя счетчик.
По факту выявленного безучетного пользования электроэнергией составили акт, на основании которого произвели расчет объема потребления электроэнергии по мощности присоединенного оборудования из расчета круглосуточного потребления и расчета стоимости потребленной электроэнергии за период с 1 декабря 2023 года по 4 марта 2024 года. Ущерб от безучетного потребления электроэнергии составил 53 244,84 рубля.
Суд удовлетворил иск и взыскал с гражданина задолженность в сумме 53 244,84 рубля, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 797 рублей.