ЖКХ

В «Газпром газораспределение Псков» проходят профориентационные экскурсии для школьников

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели профориентационные экскурсии для учеников 7 класса школы №11 и 9 класса школы №20 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков» / «ВКонтакте»

Школьники посетили учебно-тренировочный класс, центральную диспетчерскую службу. Учащимся рассказали о свойствах природного газа, способах его добычи и транспортировки, сферах применения, а также напомнили правила его безопасного использования в быту.

Школьники узнали о предприятиях газовой промышленности Псковской области, разнообразии специальностей газовой отрасли, специфике работы в газовой компании. Участники экскурсии также изучили устройство газового оборудования, познакомились с работой аварийно-диспетчерской службы компании и смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам.

«Задача таких мероприятий – познакомить школьников с газовой отраслью, заинтересовать их профессиями нашей сферы, обратить внимание на их разнообразие», - подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Светлана Шадрунова.