ЖКХ

Завершилась видеотрансляция программы «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Управдом», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня соведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - расскажет, сколько, кому и за что мы платим?

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

Трансляция завершилась