ЖКХ

В Островском районе пройдут плановые отключения электроэнергии

Завтра, 29 октября, в Островском районе будет проводиться плановое отключение электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Отключение пройдет в следующих населённых пунктах:

- с 9:00 до 17:00 - деревня Каменка, улица Станционная, улица Железнодорожная.

- с 10:00 до 17:00 - улица Софьи Перовской, улица Красноармейская, улица Матвея Егорова, улица Освобождения.

Как отметили в администрации, плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.