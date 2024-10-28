ЖКХ

«Единая Россия» и правительство завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры

«Единая Россия» вместе с правительством завершает подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Запустить ее поручил президент РФ Владимир Путин. Партия вместе с кабмином формирует перечень объектов, которые войдут в новую программу, а также предусмотрела на нее бюджетное финансирование, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам съезда "Единой России" Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», - сообщил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Он также отметил, что в бюджете, который сейчас рассматривается в Госдуме, на эти цели предусмотрено 170 миллиардов рублей.