ЖКХ

В Госдуме предложили установить критерии для компаний, обслуживающих лифты

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в ГД будет внесен законопроект, которым предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению четких критериев для компаний по обслуживанию лифтового оборудования, по мнению авторов инициативы, это позволит уменьшить количество несчастных случаев.

«Осуществляемое специализированной лифтовой организацией техническое обслуживание лифтов, лифтовых шахт и помещений в многоквартирном доме должно соответствовать требованиям технических регламентов правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленным правительством Российской Федерации», - сказано в документе.

В пояснительной записке приводятся данные, что за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, вызванных тем, что использование и содержание лифтов осуществлялось организациями и лицами, которые не обладают необходимым оборудованием и инструментами для выполнения данных обязанностей, пишет РИА Новости.

Как пояснил соавтор инициативы Колунов, законопроект призван дополнительно обезопасить тех, кто пользуется лифтами в домах, то есть фактически всех жителей многоквартирных домов.

«Инициативой мы предлагаем, во-первых, установить четкие критерии, которым должны соответствовать компании, обслуживающие лифтовое оборудование. Несоответствие приведет к невозможности обслуживать лифтовое оборудование в МКД. Во-вторых, предлагаем учредить типовую форму договора между УК или ТСЖ с одной стороны и обслуживающими лифт организациями с другой. Единая форма для всей страны, которую также разработает Правительство. И, в-третьих, мы предлагаем создать реестр организаций, соответствующих критериям и имеющих допуск к обслуживанию лифтов в МКД. Орган, ответственный за ведение реестра также утвердит правительство России», - отметил он.

Парламентарий добавил, что данные инициативы создадут законодательный каркас и установят контроль за организациями, работающими с лифтами. По его мнению, принятие законопроекта позволит существенно сократим аварийность, вызванную непрофессиональными или несвоевременными работами, а также обеспечит бесперебойную работу лифтового оборудования.