ЖКХ

Общественные колодцы обновляют в деревнях Куньинского района

До конца календарного года планируется привести в порядок общественные колодцы в деревнях Груздово, Сопки и Затурщина Куньинского района, а также обеспечить водой жителей улицы Жиботицы поселка Кунья. Об этом глава района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Олег Лебедев / Telegram

«Неоценимую помощь в прокладке водопровода к улице Жиботицы оказало ООО "Нефтегазстрой", проложив трубу на 200-метровом участке методом горизонтально-направленного бурения (кстати, 200 метров трубы они тоже нам подарили)», - отметил Олег Лебедев.

Глава муниципалитета поблагодарил компанию за оказанную безвозмездную помощь.