ЖКХ

Псковичам рассказали, как понизить плату за электроэнергию

Для снижения тарифа на оплату электричества необходимо уведомить АО «Псковэнергосбыт» о том, что в доме абонента установлена электроплита. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Энергетика - это осталась одна отрасль, которая имеет перекрестное субсидирование, то есть за население платят юридические лица. Тариф, который мы платим, 6 рублей, он по населению экономически необоснованный, фактически население должно больше. Но это не могло продолжаться вечно. Чтобы понять, коснется это вас или нет, достаточно посмотреть в свою квитанцию и обратить внимание на свое ежемесячное потребление, на разбивки по диапазонам, направлениям: с электрокотлом, с электрооборудованием, с электроплитами», - пояснила Елена Пилипенко.

Гостья студии отметила, то если «Псковэнергосбыт» не знает, что у потребителя есть электроплита, то необходимо организацию проинформировать. «И вы сможете перейти из простого городского диапазона в диапазон, где потребление по первому уровню выше, потому что у вас есть электроплита», - уточнила председатель комитета.

Аналогичный подход используется и с другими электроприборами, например, отопительным котлом, который работает на электричестве.