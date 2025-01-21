ЖКХ

Работы в деревне Новая Гоголевка Псковского района и рабочем поселке Локня ️идут по плану

Работы в деревне Новая Гоголевка Псковского района и рабочем поселке Локня ️идут по плану. Об этом генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

На установленных системах контроля перехода (СКП) - необходимое устройство при строительстве газопровода с переходом через железную дорогу - сегодня завершены все регламентные пуско-наладочные работы.️

«Система готова к эксплуатации, что позволяет нам теперь сдать необходимый пакет документов на проверку и согласование в Ростехнадзор и постепенно готовить к вводу в эксплуатацию газопроводы, а домовладения деревни Новая Гоголевка и рабочего поселка Локня, расположенные за железной дорогой, к приему сетевого природного газа», - сказал Антон Дымов.