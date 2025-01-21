ЖКХ

Более 630 домов псковичей подключат к газу в ближайшее время — Андрей Козлов

636 домовладений в Псковской области скоро будут подключены к газу, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«У нас, согласно с утвержденным графиком газификации Псковской области, общее количество домовладений составляет 26 тысяч 605 штук в 141 населенном пункте, то есть в 16 муниципальных образованиях», - рассказал Андрей Козлов.

По состоянию на 28 декабря жители области подали 21 958 заявок на регистрацию, из которых принято в работу 19 033, 2 925 отклонены по различным причинам. «То есть это не соответствует критериям газификации. Такое тоже бывает, когда либо нет документов, либо не соответствуют требованиям», - пояснил парламентарий.

Андрей Козлов рассказал, что на 28 декабря было заключено 18 847 договоров, исполнено 14 659 договоров, выполнено 4 387 пусков газа в домовладения.

Сейчас на территории региона по газификации работают 100 бригад. Это 15 бригад «Газпрома» и 85 подрядных бригад. По сравнению с прошлым годом количество бригад увеличено на 36, ведется подготовку к пуску. «В ближайшее время подключат 636 домовладений», - заключил Андрей Козлов.