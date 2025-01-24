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Зимние заботы

24.01.2025 10:31|ПсковКомментариев: 0

Зима — всегда трудное время для работников коммунальных служб, даже если она малоснежная и тёплая. Переходы через ноль, гололёд, внезапно обрушившиеся снегопады, на смену которым приходит оттепель со всеми вытекающими, доставляют труженикам немало хлопот. Неудобства испытывают и жители, которые зачастую сетуют на заснеженные тротуары, скользкие улицы, залитые водой дороги, полагая, что во всём виноваты «ничего не делающие» работники городского хозяйства.

Между тем, у сотрудников, ответственных за уборку и содержание территорий, фактически не существует выходных и праздников. Пока все остальные отдыхают, они работают. Псковская Лента Новостей узнала, чем занимаются великолукские коммунальщики в холодный период, и каким участкам уделяется повышенное внимание.

 

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

С первыми снеговиками

Погода на Северо-Западе последнее время любит преподносить сюрпризы. Несмотря на это, коммунальные структуры готовятся к возможным перипетиям судьбы заранее, предусматривая различные сценарии развития событий.

Великие Луки начали подготовку к зиме ещё летом. Ответственные службы закупили песко-соляную смесь для обработки уличной дорожной сети, составили графики и маршруты уборки снега на улицах и остановочных комплексах, а также его вывоза. Велась профилактика и переоборудование уборочной техники, подготовка инвентаря.

В результате первый снегопад коммунальщики Великих Лук встретили в полной готовности. В снежный и холодный день 5 ноября они оперативно провели противогололедную обработку дорог, на улицы выехала спецтехника, которая расчищала проезжую часть и посыпала песчано-соляной смесью для разрушения наледи.

Уборка велась как механическая, так и ручная - на тротуарах, пешеходных переходах, автобусных остановках. Вручную подметались дорожки в скверах, на набережной цветники бережно очищали от снега и засохших стеблей. Не забыли и про уборку подземных переходов.

Тем временем, в частном секторе работал грейдер, который профилировал дороги и в нужных местах добавлял новый материал, чтобы участки не расплывались.

Параллельно городские службы прочищали канализацию, чтобы не было подтоплений. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжались в течение всего дня и в последующие сутки.

Преимущественно положительные температуры без осадков установились до 25 ноября, после чего плюс резко перешел в минус. Температурные качели спровоцировали в Великих Луках гололёд. Рано утром началась противогололёдная обработка улично-дорожной сети. Особое внимание уделялось пешеходным зонам. Автобусные остановки, тротуары, дорожки, лестницы и частный сектор посыпали песко-соляной смесью. Где возможно - механизированным способом, где нет - вручную. Дороги обрабатывали солью.

Через два дня, 27 ноября, пошел сильный снег. Пока великолучане лепили первых в этом сезоне снеговиков, на улицы и дороги вышли десятки рабочих и снегоуборочная техника.

Городские службы были переведены на усиленный режим работы: уборка снега проводилась круглосуточно. «Работы по очистке дорожного полотна производятся в круглосуточном режиме силами подрядной организации «Спецавтохозяйство». Также производятся работы по распределению песко-соляной смеси по проезжей части и тротуарам. Согласно ГОСТ дается допустимое количество снега на дорогах во время снегопада: на дорогах категории IA-III - не более 1 см рыхлого или 2 см талого снега. Для дорог категории IV - не более 2 см рыхлого или 4 см талого снега. Выполняется ручная уборка снежного покрова на остановках общественного транспорта. Уборка пешеходных зон, относящихся к территориям скверов и парков, производится силами предприятия «Зеленхоз» - докладывали о результатах работы в администрации города.

Мощный циклон

В декабре погода неоднократно испытывала коммунальщиков на прочность. 6-го числа циклон принёс в Великие Луки ледяной дождь: выпали осадки при минусовой температуре воздуха. Коммунальные службы города вновь работали в усиленном режиме, к решению поставленных задач были подключены и техника, и бригады рабочих. Неоднократно выполнялась обработка автомобильных дорог, тротуаров, остановочных комплексов, подходов к социальным объектам.

Утром 16 декабря начался сильный снегопад, уборка улиц после которого велась в круглосуточном режиме. Проезжие части и тротуары оперативно чистили от снега, после чего обрабатывали противогололёдными материалами. Количество уборочных машин и сотрудников ручной уборки менялось в зависимости от погодных условий, интенсивности движения и других факторов. Вскоре был организован вывоз убранного снега.

19 декабря на город обрушился мощный циклон, на ликвидацию которого потребовалось чуть больше времени. Коммунальные службы трудились в усиленном режиме, уборкой снега и льда в городе занимались сразу несколько предприятий - «Спецавтохозяйство», «Зеленхоз», «ДСУ», а также управляющие организации, ответственные за ситуацию во дворах.

Работа на уличной дорожной сети города проводилась днем и ночью в несколько смен. На дорогах Великих Лук и во дворах было задействовано 15 единиц техники и 176 человек.

Кстати, под конец 2024 года парк коммунальной техники Великих Лук пополнился экскаватором.

«Данная техника принесёт существенную пользу при уборке снега или наледи, в зависимости от погодных условий. Она многофункциональная, чистит дворовые территории и общественные пространства, может грузить и вывозить. Это будет хорошим подспорьем в работе наших коммунальных служб, особенно, если в этом году будет такая же снежная зима, как в прошлом», - рассказали в администрации города.

Под конец года снегопадов не наблюдалось, и работы для новой техники было немного. Сотрудники коммунальных служб, тем временем, перешли к текущей деятельности. По мере необходимости очищали от наледи пешеходные дорожки, распределяли пескосоляную смесь на дорогах, занимались зимним содержанием и обслуживанием детских площадок, остановочных комплексов и других общественных территорий. В обязанности коммунальщиков входят самые разные виды работ - это и откачка луж, и техобслуживание дорожных знаков, и очистка дренажных колодцев. Сотрудники убирают с улиц мусор и следят за урнами, при необходимости устанавливают новые, вырезают поросли кустарника на берегах Ловати, контролируют положение шлюзов плотины и выполняют много других работ, порой не заметных, но очень важных для обеспечения комфорта и безопасности жителей.

С плюса на минус

На новогодних каникулах коммунальные службы также были в строю и продолжали обеспечивать порядок на улицах города. По мере необходимости выполнялись очистка и распределение противогололёдных материалов по автомобильным дорогам и тротуарам, особое внимание уделялось грунтовым дорогам и прочим объектам в соответствии с установленным графиком.

В ночь с 11 на 12 января в Псковскую область пришёл снежный циклон «Чарли», который превратил регион в самую настоящую зимнюю сказку. Жители поспешили на улицы, чтобы запечатлеть белоснежные скверы и усыпанные снегом деревья, покататься на санках и насладиться прочими прелестями погоды. Коммунальщикам же она принесла очередные трудности. Мокрый снег, который не прекращался долгое время, сопровождался колебаниями температуры в районе нуля градусов. В Великих Луках, как и в других городах, службы перешли в круглосуточный режим работы. Уже с утра дорожные организации начали обработку проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, чтобы свежий снег не прилипал к асфальту и не образовывал скользких участков.

Водителей призывали быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице. Работники ЖКХ делали все от них зависящее - убирали снег и боролись с гололёдом, но осторожность никогда не помешает.

«Действительно, посыпают. Утром было очень приятно выехать в город, коммунальные службы уже подсуетились», - комментировали великолучане работу сотрудников, ликвидировавших последствия циклона.

Больше всего работы он принес энергетикам, которые в это время трудились в лесах. «Чарли» наделал немало бед, особенно, на севере области, и бригады ещё несколько дней продолжали убирать деревья с ЛЭП и восстанавливать сеть после снежного циклона.

Коммунальщики, ответственные за уборку и содержание улиц, тем временем выдохнули. Снег довольно быстро растаял, наступила самая что ни на есть весенняя погода. Казалось бы, зима решила не вступать в свои права. Со всего региона стали долетать фотографии распустившихся цветов, грибов и даже овощей.

Но уже 22 января в Великих Луках оттепель сменилась небольшими заморозками и снегопадом. В настоящее время коммунальные службы трудятся на улицах города в штатном режиме: производится расчистка снега, подсыпка песко-соляной смесью. Во дворах работают дворники и техника управляющих организаций, которые в зимний период занимаются уборкой во дворах, обработкой тротуаров против гололеда, а также выполняют текущий ремонт многоквартирных домов.

В ближайшие дни не ожидается морозов и снежных осадков. По прогнозам синоптиков, настоящая зима в Псковскую область может прийти в феврале. При этом хлопоты, связанные с зимним содержанием территорий, не останавливаются, коммунальные службы работают, не покладая рук: чистят, посыпают, предотвращают подтопления, делая все возможное, чтобы путь людей был удобным и безопасным.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #ЖКХ #зима #уборка снега #коммунальщики
Источник: Псковская Лента Новостей
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