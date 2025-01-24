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Андрей Козлов: Некоторые люди все еще выбрасывают мусор, где попало 

28.01.2025 15:24|ПсковКомментариев: 0

Культуру обращения с отходами в Псковской области необходимо развивать в Псковской области, некоторые жители по-прежнему не готовы нести ответственность за состояние окружающей среды, заявил в беседе с корреспондентом ПЛН FM председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

«Как представитель комитета, который участвует в мусорной реформе и рассматривает множество нормативных актов в этой области, я могу сказать, что мы добились ощутимых результатов. Особенно в сельской местности, где почти десять лет назад никто не понимал, что такое мусорная реформа и как организовать работу по утилизации отходов», — подчеркнул Андрей Козлов.

По его словам, раньше в сельских районах, вероятно, существовал определённый подход к обращению с отходами, характерный для конкретной деревни. Отходы накапливались, не было ответственности за их утилизацию, а также взаимодействия с местными органами власти, в частности, с регоператорами.

«В настоящее время полномочия по работе со свалками принадлежат органам местного самоуправления. Стоит отметить, что многие муниципалитеты успешно справляются с этой задачей. Кроме того, наблюдается повышение уровня культуры обращения с отходами», — отметил он.

Тем не менее Андрей Козлов указал на то, что не все жители Псковской области понимают значимость этой работы. В настоящее время все еще существует проблема, над решением которой работают все: органы местного управления, дорожные службы и общественность. Несмотря на предпринимаемые усилия, проблема несанкционированных свалок остаётся актуальной.

«Некоторые люди все еще выбрасывают мусор, где попало. Я сам видел такие случаи», — уточнил он. 

По мнению парламентария, в контексте обсуждения реформы системы обращения с отходами необходимо рассмотреть ряд вопросов, связанных с произошедшими изменениями. В частности, стоит проанализировать работу регоператора и последствия произошедшего «мусорного коллапса».

«Следует отметить, что меры по урегулированию ситуации были приняты после вмешательства губернатора. Кроме того, областное Собрание также внесло свой вклад в решение проблемы, поскольку это входит в его полномочия. В настоящее время произошла смена регоператора. Мы знаем, что с ним заключен договор на 10 лет. Данная организация имеет систему управления, которая включает контроль со стороны правительства Псковской области. На мой взгляд, потенциал организации достаточно высок. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, покажет время», - заметил Андрей Козлов.

Депутат напомнил, что в Псковской области завершается строительство мусорного полигона. «Об этом мы говорили на протяжении длительного времени. Да, мы не уложились в установленные сроки по ряду объективных и субъективных причин. Однако, несмотря на это строительство подходит к концу. Надеюсь, что в текущем году полигон будет запущен и мы сможем продолжить движение вперёд. Я не говорю о снижении тарифов, но, как это должно быть в соответствии с федеральным законодательством и экологическими нормами, надеюсь, что полигон в Псковской области будет функционировать должным образом», - заключил парламентарий. 

Напомним, комплексный объект - экотехнопарк - в настоящее время строят в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

Филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами после двух «мусорных коллапсов» в 2024 году. В настоящее время регоператором является областная компания «Экогрупп» с государственным участием. 

Пресс-портрет
Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #мусор #мусорная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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