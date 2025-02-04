Дом с патио на улице Советской в Пскове перешел в управление «Нового квартала»

Под управление управляющей компании «Новый квартал» в Пскове с 1 февраля перешёл дом с патио, расположенный по адресу: улица Советская, 29б, сообщается в Telegram-канале управляющей компании.
Фото здесь и далее: управляющая компания «Новый квартал»
Дом входит в состав жилого комплекса «ТЭЦ на Великой».
«Наши сотрудники уже приступили к обслуживанию и выполнению всех необходимых работ. Благодарим собственников за оказанное доверие!» - отметили в организации.
Ранее под управление компании перешел дом на улице Советской, 29г.