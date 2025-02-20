ЖКХ

Горячую воду временно отключат на нескольких улицах в Великих Луках

Временное отключение горячей воды планируется на нескольких улицах Великих Лук 20 февраля в связи с ремонтными работами на теплотрассе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города со ссылкой на предприятие «Тепловые сети».

С 14:00 до 16:00 горячее водоснабжение отключат по следующим адресам: