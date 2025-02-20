Горячую воду временно отключат на нескольких улицах в Великих Луках

Временное отключение горячей воды планируется на нескольких улицах Великих Лук 20 февраля в связи с ремонтными работами на теплотрассе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города со ссылкой на предприятие «Тепловые сети».
С 14:00 до 16:00 горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:
- улица Винатовского, дома №№ 28, 30/21, 66;
- проспект Ленина, дом № 17/31;
- улица Пограничная, дома №№ 1, 3;
- улица Половская, дом № 10/75;
- улица Тимирязева, дом № 15, корпус 1 и дом № 19;
- улица Сибирцева, дома №№ 32, 39;
- улица Ставского, дома №№ 71/15, 67;
- улица Холмская, дом № 14/1;
- улица Лизы Чайкиной, дом № 23.