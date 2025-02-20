ЖКХ

Кабмин расширил меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Правительство расширило возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для людей, проживающих в домах с электроотопительными установками. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Принятое постановление предполагает пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками. Кроме того, региональные власти должны будут не позднее 1 марта 2025 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8», - говорится в сообщении.

Так, в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, и граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления, поэтому возникла необходимость в изменениях системы расчета, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что с этого года действует дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления при наличии перекрестного субсидирования. Так, максимальное значение объемов потребления электрической энергии в первом диапазоне составляет не более 3 900 кВт/ч в месяц, во втором - от 3 900 до 6 000 кВт/ч в месяц, в третьем - более 6 000 кВт/ч в месяц.

При этом в регионах, где уровень газификации населения не превышает 5%, по решению региональной власти для граждан, проживающих в жилых домах, не газифицированных и оборудованных электроотопительными установками, в январе - апреле 2025 года может применяться повышающий сезонный коэффициент - 1,8 к максимальному значению для первого (3 900 кВт/ч в месяц) и второго (6 000 кВт/ч в месяц) диапазона объемов электропотребления, отмечается в сообщении кабмина.

Правительство скорректировало эту норму, и теперь повышающий коэффициент 1,8 для граждан, проживающих в жилых или садовых домах, оборудованных электроотопительными установками, по решению региональных властей может применяться в любом субъекте страны в течение всего отопительного сезона (в каждом регионе свой период) независимо от диапазона потребления.

«Решение принято с учетом обращений граждан. Оно позволит поддержать добросовестных потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения», - добавили в пресс-службе правительства.

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