ЖКХ

Цветочные композиции установили в одной из многоэтажек сотрудники псковской компании «Новый квартал»

Цветочные композиции установили в одной из многоэтажек сотрудники псковской управляющей компании «Новый квартал», об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Фото здесь и далее: Telegram-канал управляющей компании «Новый квартал»

«Наша команда не ограничивается выполнением стандартных обязанностей управляющей компании. Мы стремимся сделать вашу жизнь комфортнее и приятнее каждый день. Поэтому недавно в одном из МКД мы установили в подъездах цветочные композиции. Цветы — это не только украшение, но и символ заботы. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя дома даже в общественных пространствах вашего дома», - отметили сотрудники.

Управляющая компания продолжает работать над улучшением условий проживания.