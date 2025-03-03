Краеведческий музей, детсад и магазины отключат от водоснабжения в Великих Луках

Водоснабжение временно отключат 4 марта в Великих Луках на улицах Ставского и Розы Люксембург в связи с ремонтными работами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
«Муниципальное предприятие "Водоканал" предупреждает о временном отключении абонентов от водоснабжения в связи с ремонтными работами на водопроводе по адресу: улица Ставского – улица Розы Люксембург 4 марта 2025 года с 9:00 до окончания работ», - сообщили в администрации.
Водоснабжение отключат в следующих жилых домах:
Также отключение воды будет проводиться на следующих объектах: