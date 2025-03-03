ЖКХ

Площадки для ТКО оборудовали в пыталовской деревне Носово по требованию прокуратуры

Контейнерные площадки оборудовали в деревне Носово Пыталовского муниципального округа по требованию прокуратуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, по обращениям местных жителей была проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что площадки накопления твердых коммунальных отходов в деревне Носово не имели твердого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

В связи с этим прокуратура района направила исковое заявление в суд о возложении на орган местного самоуправления соответствующей обязанности. Требования прокурора удовлетворены. Решение суда исполнено, нарушения устранены. Администрация Пыталовского муниципального округа оборудовала контейнерные площадки.